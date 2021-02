Sulmona, 28 febbraio Oggi in Abruzzo 568 nuovi positivi (di eta’ compresa tra 2 mesi e 97 anni – 75 a L’Aquila, 95 a Chieti, 299 a Pescara, 95 a Teramo, 4 residenti fuori regione o con residenza in accertamento), eseguiti 6539 tamponi molecolari e 11569 test antigenici, 3 deceduti, 39523 guariti (+44), 13244 attualmente positivi (+521), 622 ricoverati in area medica (+11), 82 ricoverati in terapia intensiva (+5), 12540 in isolamento domiciliare (+505).