Coronavirus: nuovo appello del sindaco Casini a quanti fanno rientro a Sulmona

Sulmona, 16 marzo– "Tutti coloro che fanno rientro a Sulmona per qualsiasi motivo devono seguire scrupolosamente il protocollo previsto, restando in quarantena e. con grande senso di responsabilità e rispetto doveroso nei confronti di tutti, effettuare la comunicazione al medico di famiglia o alla Asl1 al numero 118".

E’ un accorato appello che continua a lanciare il sindaco Annamaria Casini, chiedendo massima collaborazione e richiamando alla stretta osservanza del Decreto del Governo e dell’Ordinanza regionale, rispettando le misure precauzionali per la salute di tutti. “E’ importante segnalare e restare in casa” prosegue il sindaco “Ognuno di noi deve fare la propria parte al fine di contrastare la diffusione del contagio di un virus molto aggressivo, capace di trasmettersi in maniera veloce. E’ una situazione di emergenza nazionale che richiede grande sacrificio e grande senso civico” spiega il sindaco, che tiene a specificare “La Polizia Locale è impegnata quotidianamente sulle strade cittadine per effettuare il controllo a pedoni, auto e attività economiche, per verificare il rispetto della disposizione per tutti di restare a casa, salvo motivo di necessità e con le dovute precauzioni.