Coronavirus: Ministro Boccia,governatori e Lega non soffino sul fuoco

Sulmona, 30 aprile “Governatori e Lega non soffino sul fuoco” perche’ “durante un’emergenza come questa i colori politici non dovrebbero esistere”. Lo sostiene il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in un’intervista al Corriere della Sera. Boccia ha esortato i presidenti delle Regioni, “per il bene della nazione, a seguire unita’, serieta’ e responsabilita'”. Boccia si e’ quindi detto sorpreso della lettera inviata dai governatori di centrodestra al presidente della Repubblica: “Abbiamo passato tutta la giornata insieme e non ci hanno detto nulla, l’ho appreso dalle agenzie di stampa, tutte le Regioni che hanno scritto al Quirinale hanno avuto dallo Stato un sostegno senza precedenti”. Il Ministro spiega poi che “Fino al 18 monitoriamo la situazione, dopo si potranno fare scelte differenziate sulla base dei contagi”. “Non si può andare da una Regione all’altra, si può tornare alla propria residenza se coincide col domicilio di tutto l’anno, altrimenti bisogna aspettare”, puntualizza Boccia. “I viaggi tra Regioni non sono autorizzati e questo serve a tutela di tutti. Stiamo parlando di due settimane, il 18 maggio vedremo”. (h.8,00)