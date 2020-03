Coronavirus, Maestri di sci: donazione di 25 mila euro alla Protezione civile

“Siamo a disposizione per attività di supporto e collaborazione”

Roccaraso,26 marzo- Il grande cuore della montagna abruzzese batte ancora più forte durante l’emergenza Covid-19. Per questo i maestri di sci hanno deciso di scendere in pista nella gara di solidarietà a sostegno della lotta al Coronavirus. Le associazioni che rappresentano i maestri e le scuole di sci abruzzesi (Collegio regionale, FisiCab e Asams) hanno così stabilito di donare 25mila euro alla Protezione civile della Regione.

“Con questa donazione vogliamo dare un supporto concreto alle iniziative per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso – hanno spiegato in una dichiarazione congiunta Francesco Di Donato, Angelo Ciminelli e Nino Buono, presidenti del Collegio regionale dei maestri di sci, del Comitato abruzzese Fisi e dell’Associazione scuole abruzzesi maestri di sci (Asams) – la nostra decisione è un segno di ringraziamento, prima che di sostegno, per l’eccezionale lavoro che stanno svolgendo i nostri medici, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e il personale della Protezione civile nell’affrontare questa grave emergenza sanitaria. I maestri di sci abruzzesi ci sono anche in questo momento difficile – concludono – siamo oltre 700 e siamo in prima linea nella solidarietà concreta e a disposizione della Protezione civile per qualsiasi attività di supporto e collaborazione”.(h.19,00)