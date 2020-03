Coronavirus: la Saca chiude gli uffici ma non interrompe il servizio

Per garantire massima assistenza agli utenti sono attivi numeri telefonici, fax e mail, in cui segnalare tutti i problemi e le necessità.

Sulmona,9 marzo– La Saca spa, al solo scopo precauzionale, ha deciso di adottare specifiche misure per agevolare il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in linea con quanto previsto dal Dpcm dell’otto marzo 2020. Nello specifico è stata disposta la chiusura al pubblico sia della sede di Sulmona che quella di Castel di Sangro, a partire dalla data di oggi 9 marzo e fino a lunedi 16 marzo compreso (salvo eventuali proroghe), per limitare al massimo la circolazione delle persone e salvaguardare la salute degli utenti e dei dipendenti. Ovviamente la Saca spa continuerà a garantire l’erogazione del servizio in ogni sua forma. In tal senso si comunica che qualsiasi pratica di carattere commerciale, tecnico o amministrativo, può essere evasa telefonicamente, via mail e fax ai seguenti recapiti:

Ufficio di Sulmona: tel. 0864-212171, fax 0864-210106

Ufficio di Castel di Sangro: tel/fax 0864-840563

mail: info@sacaservizi.com

Scusandoci per eventuali disagi, ringraziamo tutti per la collaborazione, certi che la garanzia della tutela della salute ha bisogno di uno sforzo da parte dell’intera collettività.