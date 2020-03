Coronavirus : Gdf, nuova operazione con denunce e sequestro di merce

Pescara,13 marzo- Continua senza soste l’attività di controllo sui prezzi disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Anche ieri, come nei giorni precedenti, sono stati effettuati controlli presso esercizi commerciali aperti al pubblico che avevano in vendita presidi sanitari ovvero dispositivi di protezione individuale.

Scoperta dalla Guardia di Finanza di Pescara una farmacia di Montesilvano dove venivano vendute al pubblico mascherine protettive ad un prezzo molto superiore a quello di acquisto, con un ricarico dell’80%. I finanzieri hanno sequestrato in particolare 427 mascherine protettive, modello ”FFP1”, che venivano vendute al pubblico inoltre in assenza delle obbligatorie informazioni da fornire alla clientela. I militari del Gruppo di PESCARA inoltre hanno sequestrato in un negozio del centro 18 flaconi di alcol igienizzante in vendita al prezzo di 5 euro l’uno. Ogni flacone al negoziante costava fra 1,30 e 1,80 euro, con un ricarico di almeno il 280%. Il gestore del locale è stato pertanto denunciato. Entrambi i controlli sono scattati in seguito a segnalazioni giunte da cittadini.