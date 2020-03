Coronavirus  e sicurezza ambienti di lavoro: i  sindacati si muovono

Sulmona, 15 marzo– Si susseguono le iniziative delle Organizzazioni sindacali per fare luce sulla corretta applicazione delle misure sanitarie e di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro. Nelle ultime ore con una nota inviata al Servizio Asl 1 e all’Ufficio Risorse umane della Magneti Marelli di Sulmona la RLS e la RSA di FIM, UILM e UGLM fanno richiesta di un sollecito intervento presso lo Stabilimento della Marelli Suspension Systems Italy di Sulmona, per “ verificare la corretta osservanza delle disposizioni di cui al DPCM in merito alla corretta applicazione delle misure sanitarie e di sicurezza alfine di prevenire il contagio da Coronavirus”.

Nella giornata di ieri 14 marzo la FIOM-CGIL della provncia dell’Aquila ha ritenuto opportuno inviare a ASL, carabinieri, Prefettura e Regione Abruzzo una richiesta di verifica della corretta applicazione delle norme sanitarie e di sicurezza previste dal DPCM all’interno delle aziende metalmeccaniche della provincia di L’Aquila, visto che i luoghi di lavoro, ben lungi da essere zone franche, possono rappresentare un’occasione di contagio tutt’altro che remota.

Peraltro lo stesso rischio è riconducibile anche agli spostamenti sui mezzi pubblici che i Lavoratori affrontano quotidianamente per raggiungere le aziende, dunque l’attenzione degli organi competenti è stata richiamata anche su questo punto.In una situazione così critica nulla può essere sottovalutato o lasciato alla sola autodeterminazione delle aziende o all’impegno dei rappresentanti dei lavoratori, sprovvisti di adeguata formazione specifica per ovvi motivi; è invece necessario che l’autorità sanitaria, magari in sinergia con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, garantisca l’effettiva rispondenza delle misure adottate all’interno delle aziende ai criteri di sanità e sicurezza previsti.