Coronavirus: Conte firma il decreto, ecco cosa prevede

Il Presidente Conte ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Il testo del testo del Decreto prevede:

• La sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1.

Tali attività possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Sono fatte salve dalla sospensione le attività professionali, in continuità con l’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che prevede il massimo impiego del lavoro agile (smart working); l’incentivo a ferie e congedi retribuiti per i dipendenti; la sospensione delle attività nei reparti non indispensabili alla produzione; l’impiego di protocolli di sicurezza anti-contagio e l’adozione di strumenti di protezione individuale; l’incentivo di operazione di sanificazione nei luoghi di lavoro.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 che prevede in sintesi: l’impiego del lavoro agile (smart working) come modalità ordinaria; limitazione della presenza del personale se non per attività che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Resta fermo quanto già disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.

DIVIETO DI SPOSTAMENTO FUORI IL PROPRIO COMUNE

Come previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA FILIERA

Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

ISTITUTI, LUOGHI DELLA CULTURA E SCUOLA

Resta ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

PRODOTTI FARMACEUTICI, AGRICOLI E ALIMENTARI

È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

ATTIVITÀ A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti.

ATTIVITÀ INDUSTRIA AEROSPAZIALE E DIFESA

Sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

TERMINI PER LA SOSPENSIONE

Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.