Coronavirus: Brescia, dietro scontri di Napoli c’era criminalità organizzata

“Un sincero grazie alle forze dell’ordine che ieri a Napoli hanno fronteggiato un’inaccettabile guerriglia urbana. Dietro agli scontri c’era la criminalita’ organizzata, non i commercianti. Lo Stato, a tutti i livelli, non deve arretrare. Combatta i criminali e stia vicino ai cittadini per bene perche’ dove non arriva lo Stato, arriva la malavita organizzata”. Lo dichiara Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle. “La politica non puo’ non raccogliere questi segnali preoccupanti. Serve collaborazione. Ogni protesta e’ legittima, ma, come ha detto il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, nessun disagio puo’ giustificare la violenza”, conclude Brescia