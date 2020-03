Coronavirus: Bianchi (Fdi), il provvedimento del sindaco Casini potrebbe non essere legittimo

Sulmona, 21 marzo– Comunico che intendo approfondire i profili di legittimità dell’ordinanza n.11 del Sindaco di Sulmona emanata in data odierna sulla limitazione della libertà personale relative al divieto di svolgere attività motorie e sportive all’aperto nonché il divieto di attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione se non per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla residenza, domicilio o dimora del proprietario degli stessi animali e nel raggio di 400 metri, in quanto tali disposizioni appaiono suscettibili di impugnazione dinanzi al Tar per mancanza dei presupposti di legge e circostanze di fatto in relazione alla consistenza e tipologia delle misure adottate. Lo ha spiegato nelle ultime ore Elisabetta Bianchi Consigliere comunale gruppo FdI di Sulmona commentando il provvedimento assunto dal sindaco Casini che impone il divieto delle attività motorie e sportive all’aperto (h.8,15)