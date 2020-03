Coronavirus: apertura sportello telefonico gratuito di supporto psicologico

L’Aquila,14 marzo-Nell’emergenza coronavirus la salute mentale è importante tanto quanto la salute. La FIALS-CONFSAL, insieme ai professionisti del settore..ha pensato di offrire un ” sostegno psicologico a distanza gratuito” per tutti i cittadini, in particolare desideriamo essere vicini ai sanitari che operano negli ospedali, alle forze dell’ordine e a tutti gli operatori sociali impegnati a gestire la cittadinanza a vario titolo, ed a tutti i cittadini abruzzesi, mettendo a disposizione la propria professionalità a chi sente di avere bisogno di un supporto a un disagio che ha a che vedere con l’attuale situazione d’emergenza sanitaria.

Per telefono vi offriamo la possibilità di:

▶ ritrovare un po’ di stabilità emotiva

▶ trovare ascolto e supporto per decidere le vostre priorità

▶ gestire esperienze difficili a livello personale e familiare (dare comunicazioni ecc.)

▶ capire cosa vi sta succedendo

Il servizio Gratuito, sarà realizzato con l’ausilio dell’ associazione di promozione sociale AGAPE che metterà a disposizione due professionisti: la dottoressa Michelina Giannone (Psicologa-Psicoterapeutica) e la dottoressa Chiara Gioia (Psicologa-Psicoterapeutica) a cui si aggiungerà il dottore Armando Di Pasquale (Psicologo-Psicoterapeuta).

Gli utenti potranno inviare un SMS o un messaggio Whatsapp ai numeri degli esperti i quali successivamente provvederanno a ricontattarli tramite chiamate telefoniche o video chiamate.

Dott.ssa Michelina Giannone 3477906624; Dott.ssa Chiara Gioia 3317192396; Dott. Armando Di Pasquale 3397553096

“E’ un contributo- spiega il Segretario provinciale Fials Simone Tempesta- per riflettere ed orientare al meglio i nostri pensieri, emozioni e comportamenti – individuali e collettivi – di fronte al problema Covid-19.Se pensi che la tua paura ed ansia siano eccessive e ti creano disagio non avere timore di parlarne e di chiedere aiuto ad un professionista. Gli Psicologi conoscono questi problemi e possono aiutarti in modo competente. Tutti possiamo avere necessità, in certi momenti o situazioni, di un confronto, una consulenza, un sostegno, anche solo per avere le idee più chiare su ciò che proviamo e gestire meglio le nostre emozioni, e questo non ci deve far sentire “deboli”. Non è debole chi chiede aiuto per aumentare le proprie risorse e quelle dei suoi cari “.

Chiama! “L’ansietà è un sottile rivolo di paura che si insinua nella mente. Se incoraggiata, scava un canale nel quale tutti gli altri pensieri vengono attirati.” (R.A.Bloch)