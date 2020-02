Coronavirus: anche l’associazione ‘Roccaraso futura’ aderisce alla giornata di preghiera Unitalsi

Roccaraso, 27 febbraio– L’Associazione Roccaraso Futura aderisce, sabato prossimo 29 febbraio 2020, alla Giornata nazionale di preghiera dell’Unitalsi per il popolo italiano, per la Chiesa italiana, per tutti coloro che ovunque in Italia e nel mondo vivono una situazione di timore e sofferenza a causa del Coronavirus, per tutti coloro che si stanno impegnando per superare e aiutare a superare questo momento di difficoltà e di timore.

“Un grazie speciale da parte mia e da tutta la nostra Associazione all’UNITALSI – spiega Alessandro Amicone, presidente dell’associazione Roccaraso Futura – per avere avuto la sensibilità e la forza di organizzare un momento di preghiera in tutto il nostro Paese e per tutti coloro che stanno subendo gli effetti fisici, sociali ed economici del Coronavirus”.“Noi aderiamo – aggiunge Amicone – con quello spirito di amicizia e di collaborazione che da sempre ci lega a questa benemerita associazione”.