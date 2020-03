Coronavirus Abruzzo, Marsilio “Ultimi dati spiraglio di speranza”

È fiducioso il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo la pubblicazione degli ultimi dati relativi ai contagi da nuovo coronavirus e parla di “spiraglio di speranza”:

“I dati dei nuovi contagi degli ultimi due giorni mostrano uno spiraglio di speranza – scrive in una nota Marsilio-. Da quasi quindici giorni non si registravano due giorni consecutivi sotto i 60 casi. Anche il dato complessivo al 31 marzo (1401) rispetto alle previsioni del modello matematico è incoraggiante. Gli analisti, infatti, avevano ipotizzato uno scenario che al 31 marzo prevedeva una curva mediana (tra un minimo di 1200 e un massimo di 1900) di 1500 contagi. Aver fatto ‘il giro di boa’ un po’ al di sotto della curva mediana potrebbe indicare una capacità di tenere sotto controllo l’andamento epidemiologico e l’inizio di una possibile inversione di tendenza. Le misure stringenti di contenimento sembrano quindi dare i primi risultati. Anche per questa ragione ho dato il parere positivo della Regione Abruzzo, in Conferenza delle Regioni, alla proroga di tali misure: non è questo il momento di mollare.

Se i prossimi giorni confermeranno una minore pressione sugli ospedali da parte di pazienti sintomatici, sarà più facile orientare gli sforzi per fare tamponi su categorie a rischio e pazienti in quarantena in sorveglianza sanitaria”.

Di seguito i dati relativi al territorio abruzzese:

LA DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DEI POSITIVI NELLE 4 PROVINCE

COSA CI DICONO I DATI DI OGGI IN ABRUZZO?

Secondo i dati forniti oggi dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione, l’aumento percentuale dei casi positivi su tutto il territorio regionale è di +4,16%, valore sostanzialmente in linea con quello di ieri +4,02%.

Nel dettaglio sulle province, si registra una distribuzione omogenea dei nuovi contagi tra Chieti (+2,56%), Pescara (+4,71%), Teramo (+3,58%). Di poco più alto invece il valore percentuale nella provincia dell’Aquila (+6,96) con un incremento assoluto di 8 nuovi casi.

Alla bassa percentuale di crescita nella scoperta di nuovi positivi al Covid-19 deve essere associato l’alto numero dei test effettuati. Nelle ultime 24 ore infatti i tamponi effettuati nel territorio regionale sono stati 810, dato che porta il rapporto giornaliero tra positivi e tamponi dunque a 6,91%, ben al di sotto della percentuale di ieri (23,85%), e inferiore alla media delle ultime settimane (18% circa). Tale dato va tuttavia letto con cautela in quanto possono essere effettuati più test sullo stesso paziente.

Sale il numero decessi, 13 nelle ultime 24 ore. Dato questo che porta il tasso di letalità del Covid-19 in Abruzzo a 8,21%, dato al di sotto della media nazionale.

Si ricorda infine che il dato provinciale deve essere letto alla luce della presa in carico dei pazienti e non coincide necessariamente con la loro residenza anagrafica, in quanto ci sono pazienti residenti in una provincia che sono in cura in una diversa Asl provinciale.