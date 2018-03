“Cori d’Abruzzo – Chorus Inside”, presentata l’Associazione

il Presidente Pasquale Veleno, considerato all’unanimità, attualmente, il musicista più rappresentativo per tale carica; Direttore di Orchestra e di Cori polifonici, docente al Conservatorio di Pescara e di Matera, pluripremiato con numerose riconoscenze in Italia ed all’estero, ha ribadito come sia fondamentale per l’associazione la formazione e l’organizzare vari master class per i direttori e partecipanti;