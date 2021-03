Corfinio, esprime sconcerto per la decisione di sopprimere il Convento delle Monache della Visitazione.

Corfinio, 23 marzo– L’amministrazione comunale di Corfinio, anche a nome di tutta la Comunità cattolica, esprime sconcerto e rammarico per la chiusura del convento delle Monache della Visitazione. Una inaspettata decisione che arriva in un momento delicato e difficile, a causa di una pandemia senza precedenti, per tutta la comunità della Diocesi di Sulmona-Valva. Una decisione che aggraverebbe lo sconforto e la tristezza di tutti i cattolici, per questo il Comune di Corfinio auspica vivamente che la Santa Sede possa intervenire prontamente per scongiurare un danno così grave.

“Nel pomeriggio di ieri, dopo aver appreso la notizia dal Web – ha dichiarato il Sindaco Dr. Romeo Contestabile – abbiamo ricevuto decine di telefonate e cittadini che sono venuti direttamente in Comune a chiedere di intervenire a difesa delle suore del convento di Corfinio che rappresentano per questo territorio un importante caposaldo della spiritualità, della fede. Il comune – conclude il Sindaco – unitamente alla sua Comunità, metterà in atto tutte le azioni diplomatiche possibili affinché le Autorità vaticane preposte annullino la decisione di chiusura del Convento, considerevole luogo di devozione e di culto, tanto da aver attratto Madre Teresa di Calcutta che circa trenta anni fa anticipò, con la sua presenza, la venuta delle suore della Visitazione”.