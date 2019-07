Cooperativa di Comunità di Campo di Giove… La nostra piccola estate!

Campo di Giove, 29 luglio– L’Officina dei bambini si trasferisce per 10 giorni, dal 11 al 20 agosto, al Maja Park, in una cornice naturale fantastica a due passi dal centro storico, arricchendo la propria offerta per i più piccoli con il laboratorio di teatro “Il vestito nuovo dell’Imperatore”, che ha lo scopo di introdurre i bambini alle basi dell’arte scenica.Attraverso la metafora della storia di Gianni Rodari si propongono giochi ed esercizi di esplorazione del movimento, della voce e di improvvisazione teatrale, con la presentazione al pubblico del lavoro finale.A seguire tre pomeriggi dedicati ai laboratori di tessitura e di panificazione, per non dimenticare le antiche arte e l’importanza che esse hanno avuto all’interno di piccole realtà agro-pastorali come la nostra.

Il tutto nel magico contesto della Pineta di Campo di Giove, già sede del parco avventura “Maja Park”, da tempo ormai centro di aggregazione quotidiano per vivere momenti di sport e di relax in perfetta armonia con l’ambiente naturale che lo circonda. E nelle calde sere d’estate uno sguardo rivolto al cielo, alla scoperta di stelle e pianeti! E’ il nostro piccolo contributo per un’estate diversa… svago e divertimento non fine a se stesso, senza pretese certo, ma convinti di dare qualcosa in più a chi porterà a casa il ricordo di un Abruzzo interno che non molla, non si arrende.

La Cooperativa di Comunità Tavola Rotonda, tra tante difficoltà, combatte contro lo spopolamento e l’economia sommersa, a favore dello sviluppo sociale e dell’identità culturale.(h.12,30)