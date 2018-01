Sulmona. Venerdì 12 gennaio 2018. Ore 17:00. Biblioteca del Liceo Scientifico ‘E. Fermi’

Su iniziativa del Centro Studi e Ricerche ‘Vittorio Monaco’ e del Comitato Scientifico del Liceo ‘E. Fermi’ si terrà la presentazione del volume di Alfredo Fiorani e Edoardo Puglielli:

«I prigionieri di guerra austro-ungarici nei campi di concentramento italiani» (Di Felice Edizioni)

Interverranno:

Edoardo Puglielli (Università degli Studi Roma Tre)

Giorgio Tentarelli (docente di storia e filosofia)

Giuseppe Evangelista (Centro Studi e Ricerche Vittorio Monaco)

Alla fine della guerra, fonti governative dichiararono che erano stati oltre 600.000 i soldati dell’ex Impero austro-ungarico imprigionati in Italia. Né prima né dopo la Grande Guerra l’Italia si ritrovò a gestire un numero così esorbitante di prigionieri. La penisola, da nord a sud, isole comprese, fu disseminata di campi d’internamento, dove furono rinchiusi uomini appartenenti ai più disparati gruppi linguistico-culturali (magiari, austriaci, tedeschi, slavi, serbi, ruteni-galiziani, romeni, polacchi, cecoslovacchi, albanesi, turchi, etc.). Molti morirono di stenti e malattie; altri furono utilizzati per lavori agricoli, industriali e di pubblica utilità, in quanto sottopagati rispetto alla manodopera locale.

Si tratta di una storia che riguardò anche la nostra regione.

Nel campo di Fonte d’Amore di Sulmona, ad esempio, furono imprigionati i cecoslovacchi (più di 3.000 agli inizi del 1917, salirono a circa 7.000 nei mesi successivi), utilizzati per il rimboschimento del monte Morrone e per la riedificazione dei pozzi di epoca borbonica per alimentare d’acqua potabile l’ex-Abbazia Celestiniana e le abitazioni circostanti. Molti di essi si arruolarono successivamente nella Legione Cecoslovacca, schierata al fianco degli eserciti dell’Intesa con l’obiettivo dell’indipendenza dall’Austria e della costituzione della Repubblica Cecoslovacca.

Ad Avezzano, invece, furono internati prigionieri austriaci, tedeschi, ungheresi, boemi, croati, polacchi e sloveni. Furono utilizzati per i lavori di ricostruzione del dopo terremoto. In seguito giunsero anche tutti i soldati romeni dislocati nei vari campi di prigionia italiani, i quali diedero vita alla Legione Romena, che tornò in guerra per l’indipendenza dall’Impero.