Contratti di fiume Sagittario : risorse per il Comune di Villalago e Corfinio

L’Aquila, 05 gennaio . “La Regione Abruzzo, dando seguito alla DGR 590/21 di settembre scorso ed al relativo avviso di novembre, ha approvato le graduatorie per il finanziamento delle attività relative ai Contratti di Fiume in essere sul territorio regionale” – lo ha reso noto il vicepresidente della giunta regionale con delega al sistema idrico integrato e all’ambiente Emanuele Imprudente.

Le attività finanziate attraverso il coordinamento dei Comuni e degli Enti capofila, sono destinate alla realizzazione e al completamento dei Piani d’Azione e ai progetti di fattibilità tecnica economica dei quadri strategici dei Contratti di Fiume.

I contratti di fiume, previsti dell’art. 68 bis del Testo Unico Ambientale, rappresentano uno strumento attuativo della pianificazione di distretto e possono fornire un contributo fondamentale per innalzare la qualità ambientale dei territori fluviali e mettere in atto una gestione integrata dei corsi d’acqua al fine di raggiungere e mantenere gli obiettivi previsti dalla Direttiva Quadro Acque (DQA, 2000/60/CE) e dal Piano di Tutela delle Acque Regionale. “Dopo essere stati completamente dimenticati nella passata legislatura – afferma Imprudente – abbiamo voluto fortemente puntare su questo strategico strumento di gestione del territorio e della risorsa idrica, dando sostanza e supporto al territorio, da ultimo con questo stanziamento di 300.000 euro”.

I contratti di Fiume, di cui l’Abruzzo è in Italia una delle regioni con stato di attuazione più avanzato, rappresentano nel quadro della transizione ecologica, un modello innovativo di gestione delle risorse idriche coerente con quelli definiti dalla Agenda 2030, dal Next Generation EU e finanziabili dal PNRR e dagli Obiettivi della Programmazione Comunitaria 2021/2027. “L’obiettivo di fondo delle azioni messe in campo è farci trovare pronti sulle risorse PNRR e della programmazione UE 2021-27 – dichiara Imprudente – rendendo coerenti e attrattivi per la finanziabilità i contratti di fiume attraverso la realizzazione dei Piani d’Azione e dei progetti di fattibilità tecnica ed economica”. Le risorse stanziate per il 2021, pari a 300.000 euro, sono state assegnate, tra le 17 istanze presentate, ai primi 7 contratti di fiume ed in particolare: CdF del Fiume Aterno (Capofila Comune dell’Aquila) 50.000 €, al CdF del Fiume Pescara (Capofila Comune di Pescara) 50.000 €, al CdF del Fiume Sangro (Capofila Comune di Paglieta) 50.000 €, al CdF del Fiume Liri (Capofila Comune di Morino) 50.000 €, al CdF del Fiume Tavo-Fino-Saline (Capofila del Comune di Collecorvino) 29.964 €, al CdF del Fiume Sagittario Alta Valle (Capofila Comune di Villalago) 50.000 €, al CdF del Fiume Sagittario Bassa Valle (Capofila Comune di Corfinio) 20.036 €. Sono inseriti inoltre in graduatoria ulteriori 9 Comuni ed enti Capofila che potranno essere interessati dalle risorse disponibili nelle prossime annualità.​