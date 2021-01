Conti del Comune: l’Assessore Di Cesare “bacchetta” Salvati: “fa confusione”

Sulmona, 2 gennaio– Non si è fatta attendere la risposta del Comune alle polemiche sollevate dalla Consigliera comunale Roberta Salvati (Lega) su una serie di crediti non riscossi dal Comune su immobili di proprietà dell’Ente. Questa sera arriva una dura nota dell’Assessore al Patrimonio e Contenzioso Luigi Di Cesare che fa chiarezza sule diverse problematiche sollevate.

“Gli importi riportati dalla consigliera Salvati– spiega- nel suo comunicato su posizioni creditorie del Comune sono privi di fondamento e non trovano riscontro nella puntuale relazione illustrata nello scorso consiglio comunale in risposta ad una sua interrogazione che, evidentemente, non ha ben compreso. In tale relazione è stato analiticamente presentato il lavoro molto accurato e certosino effettuato negli ultimi anni dall’Amministrazione a tutela del patrimonio dell’Ente, che ha descritto peraltro con tutta onestà e trasparenza la situazione reale creditoria con dati assolutamente contenuti e facenti parte della fisiologia di ogni Ente Locale.” Dichiara l’assessore al Patrimonio e al Contenzioso Luigi Di Cesare.

“Per tutte va citata la situazione degli impianti sportivi riportata dalla Salvati in modo errato. Si veda ad esempio, come precisato nello stessa relazione, la situazione dell’ADS Basket che all’esito della transazione ha pagato tutto il dovuto.

La consigliera Salvati, che è stata in maggioranza fino ad un anno fa, in continuità per ben due amministrazioni, anche come presidente Commissione Bilancio, mostra di non aver ben compreso né quello che è stato il lavoro svolto dagli uffici e dagli assessori con cui ha governato in questi ultimi anni, né il funzionamento della contabilità degli Enti visto che le somme recuperare sono naturalmente allocate nei bilanci degli anni di competenza e giammai possono essere utilizzate per spese diverse e successive.

Non stupisce d’altronde la confusione della consigliera Salvati visto che lei stessa negli anni ha dimostrato di avere poco chiaro a quali valori ispirarsi passando con disinvoltura da un partito ad un altro. Certo è” conclude l’assessore Luigi Di Cesare” che non è questo il modo per tutelare gli interessi della città né dei cittadini cui invece vanno riportati fatti precisi e circostanziati o proposte e soluzioni a problemi concreti evitando strumentali polemiche prive di fondamento“.