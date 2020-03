Conte: fare polemiche in questo momento è da folle

Sulmona, 16 marzo-In una lunga intervista rilasciata stamani al Corriere della Sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si sofferma,in particolare, a riflettere sul difficile momento che il Paese sta attraversando “Alimentare polemiche non è sterile, è folle”. “L’ organizzazione della sanità è in mano alle Regioni – aggiunge il premier – Non potendo, né volendo stravolgere il nostro assetto costituzionale, dobbiamo collaborare tutti insieme per rendere la risposta del sistema sanitario quanto più efficiente possibile. Bertolaso non lo conosco di persona, ma giudico positivo che la Regione sia affiancata da una persona che conosce la macchina organizzativa della Protezione civile. Ne uscirà agevolato il dialogo con la centrale che opera a Roma, sotto la direzione di Borrelli e Arcuri”