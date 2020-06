Conte, è necessario rilanciare il Paese con riforme di respiro

Sulmona, 12, giugno– L’appuntamento della politica nazionale con “ Gli Stati Generali” è sicuramente un passaggio imprtante per le prossime settimane e mesi “Gli Stati Generali sono un “progetto per rilanciare il Paese. Questa crisi inaspettata ci ha schiacciato, ora abbiamo il dovere di trasformarla in opportunità” e “sarà condiviso non solo dalla maggioranza, ma dalle migliori constituencies del Paese”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una intervista a Repubblica. “Non sarà una sfilata o una passerella. Non ne abbiamo bisogno, il Paese non ci consente di fare kermesse di sorta – aggiunge -. Tra l’altro, la dotazione finanziaria europea non è un tesoretto che il governo spende liberamente, ma una grande responsabilità da condividere con tutte le forze. E per questo voglio assoldare singole personalità e le migliori energie del Paese. Dopo gli Stati generali, richiamerò ministri e partiti di maggioranza e avremo un piano condiviso dell’azione di governo. Sarà più ampio del solo recovery plan e collegato al Piano nazionale delle riforme. Avrà una forza incredibile”. (h.8,15)