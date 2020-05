Conte: bene il ruolo che sta assolvendo Berlusconi

Sulmona, 3 maggio- “E’ apprezzabile che vi siano forze di opposizione che, come Forza Italia,assolvono al loro compito in modo critico ma costruttivo. Ma rimane ben chiara la distinzione dei ruoli”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a la Stampa, sul comportamento del partito fondato. e guidato da Silvio Berlusconi.

Parlando poi della tenuta del Governo Conte ha spiegato ancora alla Stampa,il gionrale che da qualche gionro è stato affidato alal dorezione di Massimo Giannini- “C’è un costante chiacchiericcio, sullo sfondo che fa parte del gioco politico italiano. Non mi distrae. L’unica cosa che mi preoccupa è riuscire a dare risposte a chi è stato colpito da questa crisi. Certamente, in un momento di emergenza e di difficoltà economica l’instabilità sarebbe un danno serio per il Paese e non possiamo affatto per mettercela Danneggerebbe anche la reputazione dell’Italia nel mondo, che è lievitata anche per il modo dignitoso e coraggioso con cui l’intera comunità nazionale ha reagito alla pandemia. Ora dobbiamo programmare il nostro rilancio e remare tutti nella medesima direzione. Io ce la metterò tutta”.