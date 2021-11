Contagi, Sulmona guida la lista

Sulmona,7 novembre- E’ Sulmona che guida la classifica delle città abruzzesi con il maggior numero di contagi recenti. Subito alle spalle del centro peligno si piazzano quattro città della costa teramana, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi con la provincia di Teramo che incrementa il numero totale di contagiati, dal mese di marzo del 2020 quando la pandemia è cominciata, raggiungendo quota 20.199. Lo riferisce stamani il quotidiano il Centro con un servvzio sulla nuova ondata di contagi che sono esplosi in questi gionri I nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo sono 145. Sono emersi dall’analisi di 3.388 tamponi molecolari: è risultato positivo il 4,28% dei campioni, un dato di poco inferiore a quello del giorno precedente. In lieve aumento invece i ricoveri, che passano dai 73 di venerdì ai 77 di ieri. Ma per fortuna non si registrano nuovi decessi e il bilancio delle vittime da inizio pandemia è fermo a 2.565.I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 e 94 anni. La più giovane è una bambina di Teramo, la più anziana invece è una donna dell’Aquilano.Gli attualmente positivi salgono a 2.236 (+139).