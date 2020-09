Contagi in salita, Piano b per i No hub del gas Peligni

L’approvazione dell’emendamento presentato dalla senatrice Gabriella Di Girolamo (M5S), al decreto semplificazioni, ripristina infatti l’intoccabilità degli usi civici su cui le multinazionali avevano già infilzato i loro artigli.

Sulmona, 1 settembre- Con la sospensione del cartellone estivo a Sulmona, per i numerosi focolai Covid19 ma con le Rianimazioni vuote, i comitati cittadini per l’Ambiente passano al Piano b per il 5 settembre sostituendo una semplice assemblea alla manifestazione di chiusura della Carovana no hub del gas equiparata alla prima Woodstock Italica.

Indennizzi per Sulmona e cambio percorso per Popoli, unica tappa pescarese dell’anaconda Snam, e tracciato da modificare anche per Paganica, frazione dell’Aquila dove il metanodotto Snam investirebbe in pieno gli usi civici, potrebbe essere questa la via d’uscita, ma i No hub del gas insistono su un’altra direzione che sarà ribadita nell’incontro di sabato, di cui presto conosceremo anche la location. Fra 4 giorni si farà il punto della situazione con il nuovo dossier Snam affair che, dati aggiornati, sottolinea l’inutilità di continuare a intubare mezza Italia attraverso l’analisi dei Piani della società facendo due conti sui contributi in bolletta e gli stanziamenti al progetto Rete adriatica che la Snam porta avanti, in diverse salse, da più di un decennio. Per gli ambientalisti la società punta al profitto in bolletta e ai finanziamenti europei e statali.

Spingere il metano dalla Puglia e poi oltre i confini, per venderlo ai Paesi d’Europa e trarre enormi profitti, è il massimo se a pagare sono i cittadini. Attraverso la centrale di compressione autorizzata, da costruire a Case pente di Sulmona (Aq) la popolazione Peligna paga il prezzo più alto per quest’opera classificata strategica ai tempi del governo Renzi e dallo stesso autorizzata, infrastruttura ormai inevitabile per gli altri governi. A frapporsi alla multinazionale del trasporto del gas resta un nugolo di cittadini. Comunque la contrazione dei consumi di gas naturale in Italia rema contro i voleri di Snam c’è da precisare che l’eventuale fornitura di gas naturale garantita dall’infrastruttura interesserebbe una domanda non italiana, ma europea e quindi i dati andrebbero rivisti, considerando il consumo di gas in Europa, mentre in Italia la contrazione è da 86.2 miliardi di m³ di gas del 2005 ai 74 miliardi di m³ del 2019 e le previsioni per il 2030 sono ulteriormente al ribasso nella Penisola italica). Da ieri sera poi, con il ripristino dello status quo, Snam non può contare più sul decreto Facilitazioni, così ribattezzato dagli ambientalisti. L’approvazione dell’emendamento presentato dalla senatrice Gabriella Di Girolamo (M5S), al decreto semplificazioni, ripristina infatti l’intoccabilità degli usi civici su cui le multinazionali avevano già infilzato i loro artigli.

L’opera sarebbe da realizzare in aree di pregio della catena degli Appennini, su fondi agricoli destinati a prodotti di nicchia, tradizionali con denominazioni doc e dop che caratterizzano certe realtà e sostengono l’economia di intere comunità. Parliamo di qualità locali apprezzate in tutto il Pianeta e anch’esse a rischio (Aglio rosso, zucchine, zucche, mugnoli, zafferano, uva peligna madre del Montepulciano, miele mille fiori, mandorle, noci, asparagi selvatici, tartufo).

Il gasdotto investe interi corridoi faunistici in quota, ma nessuno ai vertici se n’è mai accorto in passato e soprattutto il tubo irrompe sugli antichi e frequentati tratturi, terreni degli sport verdi, lo scheletro occuperebbe poi passaggi storici per gli orsi appenninici specie che conta meno di 50 esemplari e che, una volta costruito l’impianto nella città dei confetti, dovrà superare anche questo ostacolo nel suo habitat lungo il cammino memorizzato nel suo Dna che lo porta al cibo.

Maria Trozzi