Consorzio di Bonifica Aterno Sagittario: Scoccia “Risposte inconcludenti sul futuro dell’Ente”

Sulmona, 15 settembre– Voleva portare all’attenzione dell’Assemblea regionale la condizione in cui versa il Consorzio di Bonifica con sede in Pratola Peligna dopo le alterne vicende che hanno caratterizzato l’attività degli ultimi anni. Ed è stata di parola, Marianna Scoccia, consigliere regionale peligna, tanto che stamani fra i vari documenti politica iscritti all’ordine del giorno il Consiglio regionale ha discusso la sua interrogazione la sua interrogazione. Ma com’è andata ” Era stata definita la “riforma epocale sui consorzi di bonifica”, stando ai fatti, però, l’unica cosa epocale che possiamo certificare- ha spiegato Scoccia- è il fallimento della riforma, del commissario dimissionario e della Giunta che ha portato avanti il provvedimento.

Ad oggi, nei fatti, dopo un valzer di dimissioni presentate prima, congelate poi, e infine accettate, l’Ente è stato lasciato senza guida, così come sono stati lasciati senza guida i dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, che da giugno non percepiscono lo stipendio. Lascia di stucco, inoltre, la disinvoltura con cui, invece di dare indirizzi per indire le elezioni consortili entro il termine perentorio di 180 giorni, sia stata prorogata la gestione commissariale di altri 90 giorni, ai sensi dell’art.20 comma 4 Legge Regionale n.45/2019 a fronte di oggettivi impedimenti, senza tuttavia comunicare quali siano stati questi “oggettivi impedimenti”.

Dunque, La Giunta e l’Assessore competente, nel rispondere alla mia interrogazione nella seduta odierna del Consiglio Regionale, dimostrano, come fatto in precedenza, che l’unica priorità di questo governo siano le nomine tant’è che stata già individuata, la figura che andrà a ricoprire il ruolo di Commissario. Nulla invece, da parte dell’Assessore, in merito alla pessima gestione di questi mesi, non una parola sul mancato svolgimento del taglio dell’erba e di tutte le attività fondamentali per il consorzio, neanche un cenno ai tanti dipendenti che da mesi non percepiscono gli stipendi. Non è glissando sui problemi – conclude- che si governa, i consorziati e i lavoratori hanno bisogno di risposte! “