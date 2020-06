Consorzio Bonifica: da esami nelle acque uso irriguo assenza di salmonella

Pratola Peligna, 11 giugno– Il Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario anche per l’anno 2020, in collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, ha dato esecuzione al piano di autogestione per il monitoraggio delle acque irrigue del comprensorio Consortile in agro della Valle dell’Aquilano e a seguire della Valle Peligna. Il 3 giugno 2020 nel comprensorio aquilano sono stati effettuati n. 15 prelievi di campioni di acqua nei punti accumulo ed erogazione della risorsa idrica, rilevati i parametri chimico/fisici mediante sonda multiparametrica e georeferenziate le stazioni di monitoraggio. Lo ha annunciato oggi in una nota il Commissario Regionale Sergio Iovenitti

Gli accertamenti eseguiti hanno dato esito favorevole in otto punti di prelievo che hanno evidenziato ASSENZA di SALMONELLA spp” mentre il batterio della salmonella è stato rilevato nelle acque dei fiume Aterno, Vera e del corso d’acqua denominato “Fiumetto di Fossa”.

Specificatamente in sei punti è stata rilevata la “PRESENZA DI SALMONELLA SPP” di seguito riportati:

✓ Fiume Aterno in loc. Ponte Vallone nel Comune di Fossa;

✓ Fiume Vera in loc. Pontignone di Paganica nel Comune di L’Aquila;

✓ Presa di Bernabini nella medesima località di Paganica nel Comune di L’Aquila – Corso d’acqua utilizzato fiume Vera;

✓ Canale Vera in loc. “Fioretta” di Paganica nel Comune di L’Aquila;

✓ Canale Vera in loc. “Sicabeton” di Paganica nel Comune di L’Aquila;

✓ Fiumetto di Fossa ultima derivazione a scopo irriguo nel Comune di Villa Sant’Angelo

Gli accertamenti sui punti positivi nella Valle dell’Aquilano verranno ripetuti il 15 giugno 2020 al fine di evidenziare eventuali contaminazioni microbiche nelle acque destinate ad uso irriguo. Nella stessa giornata del 15 giugno 2020 verranno effettuati anche i primi sei campionamenti nel comprensorio consortile nel territorio della Valle Peligna, programmati dall’Istituto Zooprofilattico che ha dovuto necessariamente tener conto delle attività che sta svolgendo riguardo il COVID-19.

Il Consorzio in data odierna ha provveduto ad informare i Sindaci dei Comuni interessati, il Dipartimento di Prevenzione della ASL 1, l’ARTA Abruzzo, il Prefetto dell’Aquila, i servizi della regione Abruzzo con competenza sulla qualità delle acque, Sicurezza Ambientali e le associazioni agricole più rappresentative.