Tradizionale conferenza stampa del Presidente dell’Assemblea legislativa,Giuseppe Di Pangrazio, che ha tracciato un bilancio sull’attività dell’anno appena trascorso e delineato alcune tendenze per quello in corso. Più’ leggi approvate dall’Aula nel corso dell’anno ( +30% rispetto al 2016) ma sopratutto riduzione dei costi di funzionamento per sostenere le piccole imprese del cratere sismico. Buon lavoro anche delle Commissioni consiliari. L’anno che si è chiuso va ricordato per la scelta dell’Ufficio di Presidenza di concedere il Palazzo ex Gil al Gran Sasso Science Institute, un simbolo di ricostruzione pubblica con 700 giorni effettivi di cantiere. Molte le iniziative allo studio per potenziare ancor più’ la comunicazione istituzionale

L’Aquila, 11 gennaio– Il 2017 del Consiglio regionale dell’Abruzzo si chiude con risultati positivi: dalla produzione legislativa, alle attività delle Commissioni consiliari per passare alla riduzione dei costi di funzionamento dell’Assemblea che hanno permesso di finanziare le piccole imprese del cratere sismico del 2016. L’Emiciclo è inoltre sempre più un Palazzo aperto con numerose iniziative e progetti che fanno di questo luogo non solo il simbolo per eccellenza dell’Istituzione regionale ma il centro di connessione e riconnessione con gli spazi vitali della città dell’Aquila e dei cittadini abruzzesi. Sono questi i dati presentati all’Emiciclo nel corso della tradizionale conferenza stampa del Presidente del Consiglio regionale,Giuseppe Di Pangrazio, in cui sono state esposte le attività svolte nell’anno 2017.

Il bilancio in cifre

In termini di bilancio regionale, il costo di funzionamento dell’Assemblea legislativa passa dai 24.722.500 euro del 2017 ai 23.360.000 euro del 2018, con il triennio 2018-2020 che fa registrare un consistente risparmio della spesa pari a 1.040.000 euro. Risparmi che hanno consentito di finanziare le piccole imprese del cratere sismico con fondi pari a 1.254.000 euro (fondi stanziati negli anni 2017 e 2018) di cui 804.000 provengono proprio dalla riduzione di spesa operata dal Consiglio regionale.

Il lavoro dell’Assemblea

Sul tema dei lavori svolti dall’Assemblea legislativa si registrano 59 leggi approvate nel 2017, il 30 per cento in più del 2016, con sole 5 leggi impugnate dal Governo. Delle 59 leggi approvate, 42 sono di iniziativa consiliare e 17 della giunta regionale, un dato che conferma il ruolo centrale dell’Assemblea legislativa in tema di iniziativa legislativa. Tra le leggi che hanno avuto maggiore impatto sul territorio sono state ricordate la legge per le piccole “Imprese del cratere” (l.r.49/2017), la legge “Impresa Abruzzo” (l.r. 51/2017), la legge sulla “Gestione ittica nella acque interne” (l.r. 28/2017), la legge in “Materia di trasporto pubblico locale” (l.r. 43/2017), la legge sulla “Film Commission d’Abruzzo” (l.r.53/2017), la legge sulla “Videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie” (l.r.46/2017) e la legge sulla “Tutela dei livelli occupazionali” (l.r. 27/2017). Un grande lavoro è stato inoltre svolto dalle Commissioni consiliari che hanno tenuto ben 137 sedute, molte delle quali con audizioni della società civile e rappresentanti sindacali e delle imprese.

Il Consiglio regionale si è inoltre distinto per l’intensa attività messa in campo nella politica europea coordinando un gruppo di lavoro della Calre sulle calamità naturali. Il 2017 è stato inoltre l’anno dell’apertura simbolica del Consiglio regionale all’esterno con la concessione in comodato del Palazzo ex Gil al Gran Sasso Science Institute, un simbolo di ricostruzione pubblica modello con 700 giorni effettivi di cantiere.

La Commissione sui piccoli tribunali

Sul fronte della salvaguardia dei presidi territoriali di legalità, si segnala l’attività messa in campo dalla Regione con la costituzione di una apposita commissione regionale per i tribunali non provinciali, coordinata dal Presidente del Consiglio regionale. Ma l’Emiciclo si presenta anche come un Assemblea legislativa che cambia volto e si adatta alle esigenza degli utenti: l’aula consiliare Sandro Spagnoli verrà dotata di una connessione wifi libera per pubblico e giornalisti e presto vedrà luce il nuovo sito internet del Consiglio regionale. Tra le attività degli Organismi Indipendenti si segnalano quelle del Difensore Civico Regionale (nominato Presidente del Coordinamento nazionale dei difensori civici) che si è occupato soprattutto di abusi edilizi, procedure di esproprio, manutenzione strade e verde pubblico e di sicurezza e pubblica incolumità. Numero importanti anche per il Corcom Abruzzo che nel 2017 ha fatto registrare 7800 procedure di conciliazione che si sono chiuse positivamente per l’85 per cento .Il valore degli indennizzi riconosciuti ai cittadini dal Corecom è stato pari a 3.750.000 euro e 1625 sono le istanze online ricevute con “Concilia clik”. Il Corecom ha avuto inoltre un ruolo importante nell’emergenza neve affinché il cittadino potesse riavere al più presto la funzionalità dei servizi internet e di telefonia. L’Assemblea legislativa è sempre più “social” ed aperta all’utilizzo dei social network

Nuove strategie per la comunicazione istituzionale

. Numeri importanti anche per l’Ufficio Stampa e Comunicazione che registra 6336 followers sulla pagina facebook (pagina tra le più seguite tra quelle dei Consigli regionali in Italia ), 1006 follower su twitter, 21.000 minuti di visualizzazione nel canale Youtube, 1421 notizie pubblicate dall’agenzia Acra (1.303 nel 2016, +9%), con 154.992 visitatori sulla pagina e circa 400 accessi giornalieri e 60 conferenze stampa organizzate.L’Ufficio Stampa realizza le dirette streaming di tutte le sedute dei Consigli regionali. Tra le altre attività di comunicazione nell’ottica di avvicinare il cittadino all’Istituzione e fornire massima trasparenza dei provvedimenti adottati, l’Ufficio Stampa ha garantito la diretta streaming di 20 sedute del Consiglio regionale, organizzato la rassegna stampa giornaliera per l’intero anno 2017 e predisposto tutta la catalogazione degli oltre 8000 volumi della biblioteca del Consiglio regionale, prossima all’apertura.