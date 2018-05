 Consiglio regionale, respinta mozione di sfiducia a Governatore D’Alfonso

L’Aquila,, 25 maggio– Il Consiglio regionale ha respinto con 10 voti a favore, 15 contrari e un astenuto (D’Alfonso) la mozione di sfiducia al presidente della Giunta Luciano D’Alfonso, presentata dalle minoranze di centrodestra e del Movimento Cinque Stelle. Com’è noto il Governatore abruzzese è stato eletto nelle elezioni del 4 marzo Senatore e fino ad oggi non ha ancora esercitato l’opzione se restare alla guida della Regione o scegliere,probabilmente, Palazzo Madama. Una condizione che ha determinato nelle ultime settimane una serie di polemiche vivaci. Anche oggi nel corso del suo intervento in Aula D’Alfonso ha ribadito che intende restare in questa condizione,nel pieno rispetto della normativa in vigore, solamente per portare a conclusione nelle prossime settime alcuni obiettivi strategici per l’Abruzzo (h. 14,30)