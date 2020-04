Consiglio regionale: Ok ad emendamento La Porta (Lega) per combattere la mafia dei pascoli

Sulmona, 2 aprile- Nell’ambito dell’importante legge approvata dal Consiglio Regionale nella seduta di ieri, 1 aprile, relativa al sostegno all’economia ed all’occupazione in questa fase di emergenza Coronavirus, è inserito anche un emendamento proposto dalla consigliera regionale della Lega, Antonietta La Porta. L’emendamento prevede di dare priorità agli Allevatori locali per l’assegnazione dei terreni di uso civico per i pascoli.

“ E’ un importante strumento contro la cosiddetta mafia dei pascoli. Avevo preso un impegno preciso con gli Allevatori abruzzesi e questa- spiega la Consigliera La Porta- è stata la prima occasione per dimostrare la nostra attenzione nei loro confronti. Ringrazio l’Assessore Emanuele Imprudente che mi ha sostenuta, insieme a tutto il gruppo consiliare LEGA.

Il problema dei nostri Allevatori lo avevo sollevato già nel mese di febbraio alla riunione del coordinamento delle commissioni antimafia a Roma. E’ un problema che penalizza fortemente gli Allevatori Abruzzesi che vedono i terreni affittati ad aziende di altre regioni, spesso, con l’unico scopo di ottenere contributi comunitari. Era necessario mettere un freno alle speculazioni che non avevano nulla a che vedere con il pascolo, con la tutela del territorio ed il benessere degli animali. Nell’emendamento si fissano nuovi criteri per l’assegnazione dell’uso civico di pascolo. Le terre civiche sono conferite prioritariamente agli Allevatori Abruzzesi residenti. Insomma, erano urgenti nuove regole e ci siamo impegnati per questo. Come Lega ribadiamo il principio PRIMA GLI ALLEVATORI ABRUZZESI e l’approvazione dell’emendamento ne è una conferma.” (h 15,15)