Consiglio regionale: ok a progetto di legge contro erosione costa

Sulmona, 19 novembre– Nel corso dei lavori di oggi il Consiglio regionale ha approvato il progetto di legge che prevede la compartecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino oltre a interventi per fronteggiare il grave fenomeno dell’erosione della costa.

Nel dettaglio, con il provvedimento la Regione concede un contributo di 250 mila euro al Comune di Trasacco, per l’anno 2019, a titolo di compartecipazione agli oneri derivanti dai lavori urgenti e indifferibili necessari per la ristrutturazione dell’opera architettonica “Tre Portoni”, della zona ad essa adiacente nonché per irreggimentare il flusso delle acqua che vi scorrono. E’ previsto un contributo straordinario di 100 mila euro destinato al Consorzio di Bonifica Ovest al fine di realizzare interventi infrastrutturali di ammodernamento ed efficientamento delle rete di distribuzione idrica a servizio della Marsica orientale, nonché il dragaggio e la pulizia del fondale del bacino artificiale posto a monte dell’opera di presa situata sul fiume Giovenco.

Inoltre, al fine di fronteggiare il grave fenomeno dell’erosione della costa abruzzese, è autorizzata la spesa di 750 mila euro per ciascuna annualità degli anni 2020 e 2021. Il provvedimento prevede, inoltre, un contributo straordinario di 50 mila euro destinato al Comune di Oricola per la realizzazione di una elisuperficie a servizio del territorio della Piana del Cavaliere. La norma, infine, autorizza la spesa di 488mila euro per sostenere, nelle annualità 2020 e 2021, l’organizzazione del “Festival internazionale dell’animazione cross-mediale e della tv dei ragazzi – Cartoons on the Bay(h.16,00)