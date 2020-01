Consiglio regionale, bene la risoluzione Blasioli-Paolucci su cambiamenti climatici

Sulmona, 29 gennaioi- Articolo Uno Abruzzo condivide la risoluzione presentata a firma dei consiglieri regionali del PD Paolucci e Blasioli riguardante la dichiarazione dello stato di emergenza climatica. Siamo convinti che sia opportuno che anche l’Abruzzo, Regione Verde d’Europa, esprima le sue preoccupazioni sulla questione ambientale attenzionata a livello mondiale.

È importante che tutto il Consiglio Regionale condivida questo documento, dimostrando consapevolezza e responsabilità sul tema dei cambiamenti climatici su cui siamo chiamati a dare risposte concrete e a non restare indifferenti.

“Cogliamo l’occasione per ricordare- spiega una nota- che la precedente amministrazione regionale, con il Sottosegretario con Delega all’Ambiente Mario Mazzocca, ha adottato il proprio Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici approvando il Profilo Climatico e le Linee Guida del Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, costituenti la stesura preliminare del PACC di cui resta da ultimare la seconda fase con la sua definitiva approvazione che questo centrodestra stenta ad affrontare.

Auspichiamo che l’impegno e la sensibilità dimostrata dai consiglieri regionali proponenti non resti solo un’azione dell’opposizione ma che venga condivisa all’unanimità in linea con quanto già avvenuto a livello nazionale con l’approvazione alla Camera dei Deputati. La tutela e valorizzazione dell’ambiente non dovrebbero avere colori politici e a chiedercelo sono i tanti studenti, associazioni e movimenti scesi nelle piazze di tutto il mondo per il Fridays For Future”.