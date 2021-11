Consiglio regionale/ 2: risorse per 25 mila euro anche per il Teatro Caniglia di Sulmona

Sulmona,26 novembre– La Regione Abruzzo comparteciperà alle attività culturali del Teatro Maria Caniglia di Sulmona, attraverso la concessione di un contributo straordinario per l’anno 2021 con un importo pari ad € 25.000,00 in favore dell’Associazione ”Meta Aps” e nello specifico del suo progetto “Teatro Maria Caniglia – teatro di produzione”.“Favorire la crescita culturale della nostra Città attraverso il sostegno diretto ad iniziative lodevoli e di grande qualità che partono dall’idea, dal coraggio e dall’amore per questo territorio espresso da giovani professionisti è sempre stata una delle mie prerogative. In questa direzione il progetto diretto da Patrizio Maria D’Artista ne è un validissimo esempio. Questa è una scommessa sulla cultura, una colonna portante per una città come Sulmona” E’ quanto sostiene la consigliera Antonietta La Porta