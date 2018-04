Consiglio Provinciale per approvare Bilancio di previsione e DUP 2018/2020.

Sulmona,18 aprile– È stato convocato per il giorno 20 Aprile 2018 alle ore 9.30 il Consiglio della Provincia dell’Aquila Tra i punti all’ordine del giorno l’adozione del DUP (Documento Unico di Programmazione 2018/2020), l’adozione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 con relativi allegati e l’approvazione del regolamento per l’attribuzione delle onorificenze della Provincia. Previsto anche il rinnovo dei componenti delle commissioni elettorali circondariali. Tra i punti figura anche la variante al Piano Territoriale di coordinamento Provinciale per la modifica del piano regolatore territoriale del nucleo di sviluppo industriale di Sulmona, piano d’area di attuazione del P.T.C.P. – recepimento della L.R. 15.10.2012 N°49, come modificata dalla L.R. 18.12.2012 N°62. – correzione errore materiale e la variante al P.R.G. del Comune di Castel di Sangro, deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 11/03/2009 e n. 1 del 28/01/2012 – richiesta in deroga alle previsioni insediative del piano territoriale di coordinamento provinciale ai sensi dell’art. 32 delle N.T.A. del P.T.C.P., deliberazioni di c.c. n. 54 del 28.07.2007. Previste inoltre varie interpellanze e mozioni. Sarà inoltre presentata una risoluzione urgente a sostegno di imprese e professionisti per la restituzione delle tasse sospese in seguito al sisma del 2009 e richieste dalla Commissione Europea. (h. 14,00)