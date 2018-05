Consiglio comunale: Ok a consuntivo 2017. Ora si puo’ guardare avanti

Sulmona, 31 maggio- Tutto secondo copione. Il Consiglio comunale di Sulmona a conclusione di una lunga, a tratti vivace discussione, ha approvato a maggioranza (le minoranze hanno abbandonato l’aula) il rendiconto finanzario relativo all’esercizio 2017. Un risultato di indubbio interesse incassato dalla coalzione di maggioranza che governa a Palazzo San Francesco che ora consente al sindaco Casini si poter guardare avanti, con piu’ tranquillità per dedicarsi alle emergenze, che pure ci sono, per la città. La seduta si era caricata di forte tensioni, nelle ultime settimane ,per i ritardi che si erano accumulati attorno al documento di programmazione e soprattutto per alcuni nodi politici legati al rimpasto della Giunta comunale, allo stravogimento di alcuni gruppi consiliari in maggioranza, ma anche all’irrobustimento dell’opposizione.

Il sindaco ha costruito, a tratti anche bene, la propria autodifesa per spiegare le ragioni che l’hanno spinta negli ultimi tempi ad assumere alcune decisioni con l’obiettivo dichiarato di garantire maggiore efficienza e trasparenza all’azione amministrativa. Come ? Lo si capirà nei prossimi giorni quando il nuovo Esecutivo sarà chiamato alla prova dei fatti. La seduta è stata anche l’occasione per presentare i due nuovi Assessori il prof.Roberto Bencivenga a cui è stata attribuita anche la delega alle politiche culturali oltre a quelle del Turismo, Politiche dell’Innovazione Tecnologica e della Semplificazione Amministrativa, Farmacia comunale, Politiche del Lavoro e della Formazione, Politiche del Patrimonio, Servizi Demografici e Cimiteriali e l’avv. Annarita Di Loreto che si occuperà di Politiche Sociali, Pari Opportunità, Politiche dell’Associazionismo e Volontariato, Politiche Giovanili, Politiche dell’Istruzione e del Diritto allo Studio, Contenzioso, Centro Storico, Cuc ed Esternalizzazioni, Politiche della Casa. Fra le altre novità la conferma che il sindaco ha trattenuto per sé due deleghe assai delicate come quella del personale e dell’Urbanistica (h. 18,00)