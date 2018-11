Consiglieri regionali M5S donano 4 ambulanze alle Asl con i tagli alle indennità

Sulmona, 28 novembre- ’ il diritto alla salute il cuore del Restitution Day 2018 del M5S Abruzzo. Questa mattina, alla presenza del Vice Premier Luigi Di Maio, il consigliere regionale e candidato Presidente per il M5S Sara Marcozzi ed i colleghi Domenico Pettinari, Pietro Smargiassi, Riccardo Mercante e Gianluca Ranieri hanno consegnato quattro ambulanze ai dirigenti delle Asl Abruzzesi. I mezzi, di nuova generazione e attrezzati per il soccorso, sono stati acquistati con il fondo accumulato grazie al taglio degli stipendi dei consiglieri regionali abruzzesi. Lo slogan della cerimonia è stato “Accorciamo le distanze”, in continuità con la battaglia, ormai consolidata per il M5S, a tutela del diritto alla salute di tutti gli abruzzesi, anche quelli delle zone interne gravemente penalizzati dal riordino della rete ospedaliera messo in atto negli ultimi 10 anni dai governi di centro destra e centro sinistra.

“Oggi è un giorno felice” dichiara Sara Marcozzi “Con l’ultima destinazione chiudiamo il percorso di quella che è stata la prima legislatura del M5S nella storia di Regione Abruzzo. Sappiamo che questa donazione non risolverà i problemi della sanità in Abruzzo ma è un segnale di attenzione alle esigenze degli abruzzesi, del territorio e alle concrete necessità delle aree interne, i cui presidi ospedalieri sono stati depotenziati prima con il riordino sanitario del centro destra e poi con quello del centro sinistra. Un segnale di unità che vogliamo arrivi forte e chiaro perché l’Abruzzo è uno e quando saremo al governo di questa regione attueremo una buona politica sulla base delle esigenze reali e non della residenza di ogni singolo consigliere. Luigi Di Maio qui, oggi, a L’Aquila è la prova che il M5S è una forza compatta, dal Governo al più piccolo dei comuni, passando per le Regioni”. “Oggi parliamo di 5 consiglieri regionali abruzzesi che tagliandosi lo stipendio, pur dall’opposizione, riescono a comprare 4 ambulanze e le donano alle Asl dei loro territori” continua Luigi Di Maio “E’ questo il nostro modo di immaginare la Regione Abruzzo e in generale la cosa pubblica. Sara Marcozzi spero possa diventare, se lo vorranno gli abruzzesi, il Presidente dell’Abruzzo, e continuare a fare ciò che hanno iniziato dall’opposizione“.(h.16,00)