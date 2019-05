Consegnati i riconoscimenti al Premio Pratiola

Pratola Peligna, 22 maggio– Questo pomeriggio, nel mercato centrale sito in Pratola Peligna, si è svolta l’ottava edizione della manifestazione che, come sempre, ha visto la presenza di personaggi illustri in molti settori professionali. Quest’anno sono stati premiati Marcello Sorgigiornalista e scrittore,editorialista de “La Stampa” di Torino, già direttore del Tg1 e del Gr Rai, Giulia Di Quilioattrice per il settore cinema televisione (rimembriamo il film La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino), Claudio Di Scannoregista per il teatro, Chiara Tarquinisoprano per il settore musica, Gaetano Libertineurochirurgo per la medicina, Francesco Mammolamandolinista per la musica; i saluti sono stati presentati da Pierpaolo BellucciPresidente dell’Associazione futile utile, Antonella Di Ninosindaco di Pratola Peligna, Sua Eccellenza Monsignor Michele Fuscovescovo della Diocesi di Sulmona Valva, la serata è stata presentata e coordinata da Ennio Belluccigiornalista. Presenti inoltre Giovanni Legninigià vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Antonietta La PortaConsigliere Regionale, Angelo Carusopresidente della Provincia dell’Aquila, Giuseppe Gravinacomandante della stazione dei carabinieri di Pratola Peligna, Paola Pelinoper anni parlamentare, molti cittadini sempre desiderosi di non mancare.

Marcello Sorgi ha tenuto una lectio magistralis avente come tema la comunicazione politica tra populismi e social network, nella quale ha ripercorso decenni della storia dell’Italia repubblicana, analizzando alcuni personaggi della politica nazionale fra i quali Giulio Andreotti, Silvio Berlusconi ed altri, percorrendo una parabola storico politica interessante. Presente inoltreCarlo Vernapresidente dell’ordine dei giornalisti, Nicola Marinidell’esecutivo nazionale ordine dei giornalisti, Stefano Pallottapresidente ordine dei giornalisti d’Abruzzo, i quali hanno preso parte alla lectio magistralis di Marcello Sorgi dando vita ad un dibattito attento e interessante. Nel corso della manifestazione sono state consegnate due caricature sia di Marcello Sorgi, sia di Giulia Di Quilio realizzate entrambi da Franco Pasqualone. Giornata di confronti, analisi, dibattiti, storia, che il premio nazionale Pratola come sempre elargisce. Molti sono stati i personaggi che hanno onorato la manifestazione con la loro presenza in questi otto anni, otto edizioni le quali confermano l’intenzione di portare avanti questa manifestazione, la quale è realtà preziosa non soltanto della cittadina di Ptarola Peligna, ma dell’intero territorio della valle peligna.

Anche quest’anno il Premio Nazionale Pratola è stato al centro dell’attenzione dei media nazionali, con l’intento di travalicare i confini territoriali e valorizzare, in termini positivi e propositivi, l’Abruzzo con le sue eccellenze. Dall’altro lato, con la Sezione Premi Speciali, viene attribuito un riconoscimento a personaggi che, in ambito nazionale, si sono distinti nella loro carriera e rappresentano un punto di riferimento nel proprio lavoro. Il premio nazionale Prarola si conferma uno degli eventi fra i più attesi di tutto l’anno.

Andrea Pantaleo