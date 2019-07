Con la ciclovia del Sangro Abruzzo e Molise si avvicinano ancora

Castel di Sangro, 19 luglio- -Oggi, venerdì 19, alle ore 18:00, nel teatro Tosti di Castel di Sangro sarà ufficialmente presentata la nuova pista ciclabile del Sangro. Un progetto all’avanguardia che attraversa i territori della provincia dell’Aquila, di Isernia e di Chieti, immergendosi nei paesaggi mozzafiato che caratterizzano la Regione Abruzzo e la Regione Molise che si susseguono dai rilievi montuosi dell’Alto Sangro sino ad arrivare al mare seguendo le anse naturali del fiume Sangro.

Il nuovo percorso di circa 81 km si collega a monte a quelli già realizzati e in corso di realizzazione nel Comune di Castel di Sangro, proseguendo le ciclabili individuate nell’intervento PSRA/59B del masterplan Abruzzo, e a valle si ricollega con la Via Verde Costa dei Trabocchi in corso di realizzazione. Il presente progetto risulta quindi parte di una più ampia proposta di mobilità sostenibile multimodale di oltre 160 km.

La mobilità sostenibile per la città di Castel di Sangro è consolidata realtà. Il sistema urbano conta oggi articolati percorsi ciclopedonali che collegano con diversi ponti i differenti quartieri della città. Un circuito che si sviluppa lungo il fiume Sangro fino a collegare i comuni limitrofi. Strategia di sviluppo in continua evoluzione, quella su cui si sta puntando, capace non solo di riqualificare, ma anche di valorizzare il patrimonio ambientale e architettonico.

La mobilità è un fattore importante nel contesto dello sviluppo sostenibile a causa della pressione che pone sull’ambiente, sui suoi impatti economici e sociali e sui suoi collegamenti con altri settori. L’intervento vuole dare origine così ad un dialogo tra i territori, un filo conduttore capace di realizzare un unico complesso di infrastrutture dedicate al trasporto e alla mobilità sostenibile, che terrà conto della diversità dei paesaggi, della loro morfologia, storia e cultura per un uso più sapiente e sostenibile del nostro territorio.

L’idea di base è quella di migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma si finisce col puntare all’ampliamento dell’offerta turistica, favorendone la crescita lungo l’itinerario, alla riscoperta di borghi inediti.

In un momento di crisi economica come l’attuale è fondamentale proporre investimenti che promuovano nuovi modelli di sviluppo armonici con l’ambiente. Il turismo sostenibile e ciclistico è infatti uno dei settori in costante e netta crescita sia nei volumi economici che nella dimensione reale. Non è un caso che il rapporto costi benefici stimato è assolutamente vantaggioso verso i benefici ed è capace di generare opportunità economiche e occupazionali diffuse sull’intero territorio e durevoli nel tempo. In questo modo si generano vere e proprie opportunità di crescita economica diffusa e durevole in armonia con il paesaggio e l’ambiente che favoriranno il fiorire di varie economie locali di piccola media impresa turistica, di agriturismo, di valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale e ambientale del territorio, lungo le sponde del Sangro, dei laghi e nelle città. Gli attori locali, protagonisti del progetto, con le sole proprie forze economiche non sarebbero in grado di affrontare tale investimento, ma unendosi con la partecipazione delle regioni interessate si potrà conseguire l’obiettivo in breve tempo.

A margine della presentazione verrà proposta a tutte le amministrazioni intervenienti la sottoscrizione di un protocollo di intesa. Obiettivo della giornata è quindi quello di creare una sinergia attorno al progetto per promuoverne il finanziamento e la realizzazione, favorendo iniziative infrastrutturali ed economiche che stimolino nuova occupazione e valorizzino il patrimonio ambientale e culturale del territorio interessato.

All’evento interverranno l’assessore al Turismo abruzzese, Mauro Febbo, il presidente della Regione Molise Donato Toma, l’assessore regionale molisano Vincenzo Cotugno, il presidente della Provincia di Isernia, Roberto Di Pasquale, quello della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, e il presidente della Provincia dell’Aquila e sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso.(h.8,30)

( ph:www.regione.abruzzo.it )