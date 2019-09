Comune di Sulmona: si è dimesso Fabio Ranalli

Sulmona, 20 settembre- Nuovo colpo di scena nella traballante colazione di maggioranza che governa a Palazzo San Francesco. Questa volta non per la sostituzione di qualche assessore ( anche se i beneinformati riferiscono che potrebbe esserci un nuovo Esecutivo) e nemmeno per un rimpasto di deleghe. Questa volta la maggioranza civica che sostiene la Giunta Casini perde un pezzo importante e apre scenari nuovi. Stamattina, cogliendo tutti di sorpresa, si è dimesso da Consigliere Comunale l’avv. Fabio Ranalli, ex Pd dove aveva rivestito ruoli importanti, per approdare fra le fila della maggioranza insieme ad Antonio Di Rienzo e Bruno Di Masci per dar vita dalla primavera scorsa alla cosiddetta ” Giunta di salute pubblica”.

Ranalli era attualmente anche Vice Presidente del Consiglio comunale e Consigliere provinciale. Quali le ragioni che hanno dato vita a questa decisione? Non è dato di sapere ma già da qualche tempo Fabio Ranalli si era un po’ distaccato dalla partecipazione attiva alla vita di Palazzo San Francesco anche se sono pochi a ritenere che la decisione possa essere maturata già quando il gruppo dei tre consiglieri aveva deciso di lasciare il Pd, non condividendo la scelta, per approdare nella maggioranza che sostiene il sindaco Casini. Ora il Consiglio comunale dovrà procedere, nel giro di dieci gionri,alla surroga di Ranalli con il primo dei non eletti. Si tratta del giovane Simone Tirimacco figliolo dell’attuale Assessore comunale Walter Tirimacco (h. 14,00)