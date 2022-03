Comune di Sulmona: pubblicato avviso per il sostegno ai Caregiver familiari

Sulmona,9 marzo– Sul sito web del Comune di Sulmona è stato pubblicato l’avviso e i modelli di domanda per il sostegno ai Caregiver familiari, nel loro costante e prezioso impegno nell’assistenza al proprio familiare che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche cronica o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé.Lo ha annunciato l’Assessore alle Politiche sociali Attilio D’Andrea

Le linee di supporto riguardano assegni di cura per persone in condizione di disabilità grave o gravissima, finalizzati alla loro assistenza, contributi una tantum a favore dei caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali oppure sostegni a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita.Gli sportelli di segretariato sociale presenti nei 17 Comuni dell’Ambito n. 4 Peligno, previo appuntamento, sono a completa disposizione per offrire informazioni, assistenza ed orientamento affinchè, entro le ore 12 del 28 marzo 2022 (termine ultimo di presentazione della domanda) tutti i richiedenti aventi i requisiti di idoneità posso avere il necessario aiuto per l’importantissimo contributo che essi forniscono quotidianamente nell’ambito sociale.