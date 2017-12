Sulmona, 28 dicembre– Ci mancava pure questo a caratterizzare la pochezza di un’Amministrazione comunale a Sulmona che non ne azzecca una. Stamani in pompa magna il Presidente del Consiglio facenti funzioni,unitamente ad un Assessore comunale,con tanto di fascia, alla presenza nientemento del Vice Presidente della Regione Lolli hanno tenuto una cerimonia pubblica per intitolare,giustamente, al prof. Carlo Autiero figura straordinaria della politica e cultura cittadina un luogo pubblico ovvero una piazza.

Noi che abbiamo conosciuto l’uomo, l’esponente coraggioso e umanamente simpatico della sinistra autore di tante battaglie per la città non possiamo che applaudire. Però l’Amministrazione comunale va spernacchiata sonoramente perché ha commesso una gaffe clamorosa destinata a fare molto rumore.

Con la stessa decisione di Autiero la Commissione toponomastica comunale cittadina per ben rte volte ( il 12/3/2010;il 23/10/2014 e l’8/8/1/ 2015) aveva deliberato di dedicate al prof. Giuseppe Bolino, figura luminosa della politica abruzzese uomo di cultura di primissiomo piano, Consigliere comunale,provinciale,regionale Assessore regionale e primo Presidente sulmonese del Consiglio regionale, autore di decine e decine di pubblicazioni) un riconoscimento ufficale attraverso l’intilolazione di un luogo pubblico della città.

Tenendo conto che il Comune di Roccaraso da molti anni ha già provveduto a dedicare alla momeria del nostro illustre concittadino il Palazzetto del ghiaccio mentre la città dell’Aquila ha dedicato a Bolino una strada importante in uno dei quartieri nuovi della città. Sulmona invece ad oltre 30 anni dalla sua scomparsa non solo non ha inteso onorare la sua memoria ma lo ha anche offeso con l’iniziativa di oggi.

Eppure a Bolino si deve l’intervento legislativo piu’ importante realizzato dalla Regione per questa città:la costruzione della nuova ala dell’Ospedale ( 10 miliardi di vecchie lire) qualche mese prima della sua scomparsa e sicuramente avrebbe meritato maggior rispetto.

Lo credereste? L’Amministrazione comunale in carica nell’autorizzare l’iniziativa per Autiero ( ripetiamo giustissima!!) non ha tenuto conto che la stessa iniziativa andava portata avanti contemporaneamente per Bolino. Possibile che il sindaco,Assessori Consiglieri comunali non si sono resi conto di nulla facendo rimediare alla nostra comunità una figuraccia non certamente utile di questi tempi ? Se così davvero dovesse essere allora c’è da consolarsi perché ogni città ha gli amministratori che si merita. Anzi che si sceglie

(giovanni ruscitti)