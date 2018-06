Presto completamento Centro Turistico integrato di Castel di Sangro

Grazie allo stanziamento di risorse pari a 8 mln di euro previste nel Masterplan Abruzzo-Patto per il Sud. Domani in Regione la firma della concessione relativa alla realizzazione di una struttura polifunzionale avente prevalente destinazione a piscina. Insomma un bel colpo per la cittadina dell’Alto Sangro che arricchirà sicuramente l’offerta di servizi sociali e sportivi

Castel di Sangro,7 giugno– . Sarà siglato nella giornata di domani, venerdì 8, l’atto di concessione tra Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, ed il Comune di Castel di Sangro in qualità di soggetto attuatore in relazione all’intervento di completamento del Centro Turistico Integrato di Castel di Sangro dell’importo di 8 milioni di euro, a valere sui fondi della Delibera CIPE n.26/2016 (FSC 2014/2020).

L’opera, inserita nel Masterplan Abruzzo – Patti per il Sud – è relativa alla realizzazione di una struttura polifunzionale avente prevalente destinazione a piscina. Si tratta di un atto che prende le mosse dal Patto sottoscritto in data 17 maggio 2016, a L’Aquila, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Abruzzo con il quale sono stati definiti gli accordi per l’attuazione degli interventi prioritari e sono state individuate le aree di intervento strategiche per il territorio.

Nello specifico, la Regione Abruzzo ha individuato gli obiettivi primari degli assi di intervento finalizzati al miglioramento e completamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali, al recupero e miglioramento ambientale, al risanamento dei fiumi e del territorio, alla mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, allo sviluppo delle aree produttive e dei poli culturali, alla valorizzazione della ricerca, al recupero di edifici storici, allo sviluppo economico/ambientale della Montagna, al fine di dare un forte impulso alla valorizzazione delle eccellenze ambientali, culturali, industriali e di ricerca già presenti sul territorio e attrarre nuovi investimenti nazionali ed esteri.(h. 14,30)