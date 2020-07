Commissione speciale su Bussi: oggi è il giorno di Edison

L’Aquila, 1 luglio– I lavori della Commissione speciale su Bussi ripresenteranno oggi e si annunciano di particolare interesse.”Ascolteremo i rappresentanti di Edison e Moligean – così il presidente Blasioli – e saranno due audizioni importanti sia per Bussi che per Piano d’Orta. Sarà importante per ricostruire i fatti, ma anche che per capire come evolverà e con che tempi l’attività di bonifica nei due importanti siti dell’industria chimica. Il nostro sarà un lavoro di approfondimento e conoscenza, finalità che hanno sempre caratterizzato il ruolo e le finalità di questa Commissione. Siamo certi che questo punto di vista abbia avuto già un valore positivo per la ripresa dell’attenzione e anche di alcune attività relativamente alla bonifica dei siti inquinati di Bussi e del SIN ma questa audizione contribuirà, assieme a quelle che seguiranno con Ministero dell’Ambiente e Solvay, a fotografare la situazione attuale.

Nella seduta di oggi avremo modo di ascoltare anche l’avvocato Matteo Di Tonno che ha rappresentato la Provincia di Pescara nel procedimento giudiziario azionato da Edison. Si aggiungerà così un tassello importante al cammino fatto fino ad ora e a un passo dalla definizione del compito della Commissione. Bonifica, salute, reindustrializzazione e rinaturalizzazione sono i tre aspetti di cui deve occuparsi la Commissione. Il tempo che ci resta a disposizione da Statuto è poco e pur riunendoci ogni settimana, difficilmente riusciremo a completare tutte le audizioni necessarie entro il 5 agosto, ma continueremo fino ad allora per individuare almeno le macro questioni e poi decideremo assieme ai commissari come procedere”.(h.8,00)