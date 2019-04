Commissione pari opportunità, pubblicato bando

Sulmona,30 aprile– E’ stato pubblicato sul Burat (Bollettino ufficiale della regione Abruzzo in versione telematica) ordinario n.15 del 10 aprile 2019 il bando per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco regionale dei candidati alla “Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini”, ai sensi della legge regionale 14 giugno 2012, n. 26. La scadenza della presentazione delle domande è venerdì 10 maggio 2019. Al seguente link è disponibile il bando https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/atto-amministrativo/determinazione-dirigenziale-n-38aplaie-del-03042019 (h. 15,00)