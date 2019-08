Commissione inchiesta su Bussi approda domani in Consiglio regionale

Sulmona, 5 agosto– Il Presidente Lorenzo Sospiri ha convocato il Consiglio regionale per domani, martedì 6 agosto, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo. All’ordine del giorno una serie di documenti politici: interrogazione a firma del Consigliere Domenico Pettinari su realizzazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo; interrogazione a firma del Consigliere Silvio Paolucci su sottoscrizione del contratto all’erogazione delle prestazioni per le Terme di Caramanico; interpellanza a firma del Consigliere Antonio Blasioli sul trasferimento al Comune di Tortoreto di fondi del Masterplan, originariamente stanziati per l’adeguamento del tratto in contrada Blanzano nel Comune di Penne e e contrada Passo Cordone nel Comune di Loreto Aprutino; interpellanza a firma del Consigliere Silvio Paolucci su crisi della società Cerella srl; interpellanza a firma del Consigliere Marco Cipolletti su interventi sugli arenili interessati da gravi fenomeni erosivi. Successivamente, l’Assemblea regionale esaminerà il progetto di legge che prevede modifiche alla legge regionale recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019)”; si procederà successivamente alla istituzione di una Commissione di inchiesta avente per oggetto il Sito di Interesse Nazionale di Bussi – tutela della salute dei cittadini, bonifica e reindustrializzazione; infine, saranno eletti i componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.(h.8,00)