Comitato ” De Nino- Morandi”, ora basta la ricreazione è finita

Torna a farsi sentire il Comitato di professori e genitori degli alunni dello storico Istituto sulmonese che ormai da cinque anni aspettano di rientrare in città ed evitare i disagi giornalieri per spostarsi nella vicina Pratola. Nelle ultime ore è stata inviata una sollecitazione al Ministro della Pubblica Istruzione ma anche al Prefetto,Provincia e Comune di Sulmona per sollecitare la rapida definizione del problema tenero conto che fra due mesi appena si tornerà sui banchi di scuola. Intanto copia della missiva è stata inviata anche alla alla Procura Generale della Corte dei Conti per ” valutare ogni possibile ipotesi di danno all’Erario che il procrastinarsi della situazione descritta continua a determinare”.

Sulmona , 29 giugno– Così dopo aver atteso inutilmente per anni che la situazione di disagio potesse risolversi con le buone il Comitato “De Nino- Morandi” ha detto basta e ora alza il livello di attenzione attorno a questa vicenda che evidenzia i limiti di una politica che in questo territorio sta diventando dannosa. Con una lettera a firma del Presidente del Comitato,il prof.Franco D’Amico, indirizzata al Ministro della Pubblica Istruzione ,al Prefetto , al Presidente della Provincia dell’Aquila,al Dirigente scolastico regionale,al sindaco di Sulmona e alla Procura generale della Corte dei Conti si lamentano ritardi nella soluzione del problema e si richiede al Prefetto un apposito incontro per capire le ragioni dei ritardi e sopratutto individuare le soluzioni per un rapido sbocco di questa vicenda

Nella missiva il Comitato dopo aver ricordato che , ormai dall’anno 2014, gli immobili che ospitavano gli indicati Istituti sono chiusi a seguito di parziale sequestro cagionato da presunte irregolarità nella gestione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento sismico, talché l’intera popolazione studentesca e l’intero corpo docente sono stati allocati provvisoriamente presso l’I.T.I. di Pratola Pel ig na; che ad oggi – nonostante l’instancabile lavoro di tutti gli interessati (tra cui lo scrivente Comitato), le innumerevoli riunioni tecniche e politiche, le numerosissime promesse delle più diverse Autorità civili ed amministrative, la continua attenzione (ancor oggi almeno settimanale) della stampa sulla questione – nessuna iniziativa concreta, tesa al completamento dei lavori e quindi al rientro degli Istituti nella loro sede è stata di fatto assunta, né si intravede – al di là degli intenti più o meno specifici – un termine serio e fattivo che possa indicare la conclusione della vicenda;

che, oltre agli intuibili disagi per la popolazione studentesca ed il corpo docente in conseguenza dei frequenti spostamenti da Sulmona a Pratola Peligna, la permanenza dei ridetti Istituti fuori sede costituisce un innegabile depauperamento del territorio e della Città di Sulmona, vieppiù grave e sentito in un momento in cui la stessa Città è so gg etta – al titolo più vario – alla sistematica chiusura di svariati Uffici ed alla conseguente rarefazione nell’erogazione dei Servizi Pubblici, il tutto in un momento di gravissima e strutturale crisi economica. Inoltre il Comitato evidenza anche che il perdurare della ridetta situazione ha fatto sì che gli immobili in questione si venissero a depauperare sensibilmente, a cagione dello stato ormai diuturno di abbandono, con conseguente intuibile ulteriore danno e sperpero di denaro pubblico; e) che, da ultimo, anche gli Enti abituali interlocutori sul problema – Comune di Sulmona e Provincia di L’Aquila – sembrano aver abbandonato ogni fattivo interessamento, risultando di fatto irra gg iungibili o, comunque, non più interventori sulla questione in esame; in tal senso non è dato comprendersi il motivo per il quale non è stato possibile sottoscrivere il contratto con la ditta che ha messo a disposizione una nuova sede alternativa che avrebbe risolto granparte degli evidenziati problemi.

Eppure la stessa dirigenza scolastica in un comunicato ufficiale aveva spiegato la necessità di addivenire al trasloco per mese di settembre 2019.tanto premesso, in considerazione dell’intuibile delicatezza e gravità della ridetta situazione per il Territorio, nel concreto immobilismo di ogni altro Ente od Amministrazione, si chiede che il Sig. Prefetto della Provincia di L’Aquila voglia compiacersi di ricevere, previa convocazione da parte della Sua segreteria, una delegazione del nostro Comitato (composta da 2 o 3 persone, che riserviamo di comunicare), alcuni genitori di alunni frequentanti gli istituti in oggetto, nonché tutte le sovraindicate Autorità, ciascun a nell’ambito delle proprie competenze, per discutere del problema e sollecitare l’adozione di ogni più idoneo provvedimento teso allsua pronta soluzione in tempi certi. Si evidenzia infatti una cortese urgenza legata all’imminente inizio dell’anno scolastico 2019/2020 ed ai costi ulteriori che le sovraindicate determinazioni continuano a determinare a carico del Contribuente. Alla Corte dei Conti, che le gge per conoscenza, si chiede di valutare ogni possibile ipotesi di danno all’Erario che il procrastinarsi della situazione descritta continua a determinare”. (h. 14,00)

