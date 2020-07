Come la Pioggia il romanzo di Eleonora Benedetti

Sulmona, 12 luglio- Presentato a Sulmona, all’interno del cortile del palazzo della Santissima Annunziata il romanzo dal titolo Come la Pioggia scritto da Eleonora Benedetti e pubblicato dalla casa editrice Aracne. Presenti l’autrice, la giornalista Chiara Buccini, l’Assessore alla Cultura del Comune di Sulmona Manuela Cozzi, gli artisti Ada Di Ianni, Francesca Galasso, Pietro Becattini. L’evento della presentazione del romanzo è stato allestito dalla testata giornalistica Zac Sette diretto da Chiara Buccini. Il titolo Come la Pioggia invita ad una profonda riflessione, confronto, la pioggia intesa dall’autore del romanzo come liberazione dal dolore, la pioggia la quale è sempre preceduta dalle nuvole nere, che lasciano cadere la pioggia, nuvole le quali si liberano facendo cadere l’acqua. L’autrice nel romanzo percepisce la pioggia come realtà di dolore, verità dura da affrontare, superare, per continuare a vivere nell’itinerario dell’esistenza terrena. Romanzo coinvolgente, appassionante, emozionante, il quale ha generato un confronto ed analisi profonde e particolari fra i presenti. Nel corso della presentazione del volume gli artisti Ada Di Ianni, Francesca Galasso, Pietro Becattini, hanno letto ed interpretato alcuni passi dell’opera la quale, sin da subito, ha suscitato vivo apprezzamento da parte del pubblico presente. La cultura si conferma realtà fondamentale, pilastro importante per la società civile. Scrivere un romanzo non è realtà facile come è stato sottolineato nel corso della manifestazione, poiché occorrono doti particolari e cultura specifica.

Il romanzo nel corso della storia del mondo letterario ha sempre avuto un’attenzione particolare. I suoi albori si attestano al XVI secolo e, nel XVII secolo, il romanzo si afferma sempre più nella letteratura europea, per raggiungere la massima aspirazione e successo nel XIX secolo. Il componimento narrativo può essere più o meno lungo ed avere molti temi per la trattazione. Come tema il romanzo può spaziare nei temi e realtà più vari. Ne ricordiamo alcuni entrati di diritto nella storia della letteratura: romanzi quali quelli di Alexandre Dumas quali Il Conte di Montecristo il quale ha ispirato il celebre romanzo Rai del 1966 conAndrea Giordana, Fosco Giachetti, Enzo Tarascio, Giuliana Loiodice, Alberto Terrani, ed altri attori ed attrici celebri,, il Tulipano Nero che ha ispirato il capolavoro della cinematografia con gli attori Alain Delon e Virrna Lisi, il Visconte di Bragelonne, i Tre Moschettieri che ha ispirato anch’esso celebri pellicole cinematografiche, Guerra e Pace di Lev Tolstoj, il Dottor Zivago scritto da Boris Leonidovic Pasternek il quale ha proposto uno dei film fra i più celebri della storia del cinema il Dottor Zivago con Omar Scharif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, solo per citarne alcuni. Ogni romanzo genera emozioni, coinvolgimenti, interessi particolari.

Andrea Pantaleo