Colonna: con Fitto Co-Presidente del gruppo Ecr ” L’Aquila e l’Abruzzo nel cuore dell’Europa”

L’Aquila, 20 giugno- Raffaele Fitto è stato eletto insieme al polacco Ryszard Legutko co-presidente del gruppo dei Conservatori e Riformatori Europei (ECR) all’Europarlamento. L’elezione è avvenuta durante l’incontro costitutivo del gruppo del 19 giugno. Il gruppo ECR è attualmente composto da 60 deputati, tra cui le delegazioni di Fratelli d’Italia, del Partito Legge e Giustizia al governo in Polonia e i Toriesbritannici.

“L’elezione all’unanimità di Raffaele Fitto– ha dichiarato il Consigliere comunale Vito Colonna– è un motivo di soddisfazione e orgoglio anche per il nostro territorio, tra i primi a schierarsi a favore di un progetto politico serio e lungimirante, oggi riconosciuto come tale a livello europeo e che sta alla base della strepitosa ascesa, anche a livello nazionale, di Fratelli d’Italia”. I sostenitori di Fitto nella provincia dell’Aquila, eletto all’Europarlamento nella lista di Fratelli d’Italia-Sovranisti e Conservatori nella Circoscrizione Sud, possono contare sul sostegno dell’Assessore Regionale Giuido Quintino Liris, del Consigliere Provinciale Vincenzo Calvisi, del Consigliere al Comune di Sulmona Elisabetta Bianchie dei cinque consiglieri al Comune di L’Aquila Vito Colonna, Giancarlo Della Pelle, Leonardo Scimia e Roberto Jr Silverie numerosi Sindaci del cratere sismico, tra cui Paolo FedericoSindaco di Navelli. “Ora più che mai – ha proseguito Vito Colonna– tutti quegli elettori di centrodestra, che in questi anni ci avevano abbandonato, sono vicinissimi dal riavere una casa comune, solida, realmente rappresentativa e libera da affascinanti quanto pericolosi personalismi. Nell’attesa che vengano messi a punto quei meccanismi organizzativi che ci possano far evitare gli errori commessi nel passato – ha concluso Vito Colonna – ci sia di conforto la consapevolezza di avere in Europa una voce autorevole, che rappresenta anche l’Aquila e il nostro Abruzzo, convintamente impegnata nel cambiare i trattati e i regolamenti di un’Unione Europea che, fino ad oggi, ha mortificato la sovranità degli Stati e ha usato due pesi e due misure a seconda dei Paesi coinvolti”.(h. 13,30)