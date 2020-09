Colleferro, Rossi: per Salvini e Ceccardi razzismo non c’è?

“Un ragazzo nero di 21 anni è stato massacrato, a Colleferro (Frosinone), da 4 picchiatori vicini a gruppi di estrema destra. Ora, bisognerebbe chiedere a Salvini e a Susanna Ceccardi, la quale ritiene che fascismo e antifascismo appartengono al passato, se pensano che anche razzismo e antirazzismo sono cose non più attuali”. Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, riferendosi all’uccisione di Willy Monteiro Duarte. “Susanna Ceccardi, da sindaco, ha celebrato il 25 Aprile con figuranti, in piazza a Cascina, vestiti e armati da nazisti; chissà, se diventasse presidente della Regione Toscana, non gli venga in mente di celebrare la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che finora ogni anno noi abbiamo fatto, esponendo figuranti vestiti da Ku Klus Klan”, conclude Rossi.