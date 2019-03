 Coldiretti,al via 13^ edizione del concorso sull’innovazione in agricoltura

Sulmona, 1 marzo -Conto alla rovescia per iscriversi al concorso Oscar Green per le tante imprese agricole abruzzesi under 40 che hanno investito in agricoltura, protagoniste di un cambiamento epocale che vede le nuove generazioni sognare un futuro in campagna. Il concorso – giunta alla sua 13edicesa edizione e promosso da Coldiretti Giovani Impresa – punta a promuovere l’agricoltura sana e le tante idee innovative di giovani agricoltori. Sei le categorie previste, che premieranno quei progetti imprenditoriali che hanno saputo maggiormente coniugare tradizione e innovazione. Si tratta di Impresa 4.terra riservata a idee che valorizzano nuovi percorsi tecnologici e di comunicazione;Campagna Amica indirizzata alle aziende capaci di valorizzare il made in Italy agroalimentare rispondendo alle esigenze dei consumatori in termini di sicurezza e tutela ambientale; sostenibilità indirizzata alle aziende che lavorano e producono in modo ecosostenibile; Fare rete,che si rivolge a progetti o imprese (anche start-up non agricole) collegate ad altre realtà aziendali con progetti di partnership; Noi per il sociale, indirizzato ai progetti di agricoltura sociale oppure rivolti a rispondere ai bisogni della persona o della collettività promossi anche da enti pubblici, cooperative e consorzi capaci di creare sinergie con realtà agricole a fini sociali; Creatività,indirizzata ai progetti che si distinguono per creatività e innovazione di prodotto o di processo.“Un concorso da cui ogni anno emergono aziende, idee e progetti nuovi che diventano modello di creatività in un settore apparentemente tradizionale – sottolinea Coldiretti Abruzzo – un modo semplice per dimostrare che anche nella nostra regione ci sono tante imprese che puntano sul rinnovamento del settore sia da un punto di vista dell’innovazione del processo che del prodotto”.(h.10,00)