Coldiretti Abruzzo, ultimi giorni per l’iscrizione ad Oscar Green

Scadono il 30 giugno le domande per il concorso sull’innovazione in agricoltura

Sulmona,18 giugno– Ultimi giorni per iscriversi ad oscar green 2020, il concorso nazionale di Coldiretti Giovani Impresa che ogni anno premia i giovani agricoltori per la loro capacità di coniugare tradizione e innovazione in campagna e che, quest’anno, ha come slogan “Innovatori di Natura”. Un’edizione che, nonostante l’emergenza Covid, sta registrando attenzione e curiosità da parte delle aziende che vogliono partecipare. “Nonostante il momento di difficoltà la voglia di fare e la creatività dei giovani agricoltori non si ferma – commenta Giuseppe Scorrano, delegato di Coldiretti Giovani impresa Abruzzo – Oscar Green ogni anno racconta le storie di giovani agricoltori under 40 protagonisti di un’agricoltura sempre più sensibile alla tutela dell’ambiente, alla biodiversità, all’innovazione di prodotto e di processo. Si tratta di uno spaccato importante sull’andamento dell’imprenditoria agricola più viva e anche un’occasione di promozione e di confronto per le aziende agricole che si iscrivono”. Sei categorie in concorso: “Impresa 4.Terra”, per la tecnologia, l’innovazione e la comunicazione; “Campagna Amica” per la promozione del Made in Italy attraverso la vendita diretta; “Sostenibilità”, per le buone pratiche di tutela dell’ambiente; “Fare rete”, per quelle aziende che hanno saputo creare legami lavorativi con l’agricoltura; “Noi per il sociale”, dedicato a quelle aziende aperte anche a progetti sociali con servizi dedicati alle fasce più deboli; “Creatività” che vuole premiare la creatività di idea, che apporti un’innovazione di prodotto e/o di processo. Per iscriversi basta visitare il sito di Coldiretti Giovani Impresa (https://giovanimpresa.coldiretti.it/oscar-green/accesso/) o rivolgersi agli uffici Coldiretti. La scadenza, posticipata per l’emergenza Covid, è fissata al 30 giugno. Il concorso prevede una fase regionale e una finale nazionale.